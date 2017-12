RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Ronaldinho, a 37 anni, ha forse segnato il gol più bello della sua carriera.

L’ex fuoriclasse di Barcellona e Milan ha segnato un gol da dopo il centrocampo con una conclusione perfetta da 60 metri che non ha lasciato scampo al portiere avversario. La rete è stata segnata nel corso di una amichevole tra stelle del calcio brasiliano.

Una carriera da top player

Nella sua carriera, iniziata nel Grêmio e proseguita nel Paris Saint-Germain prima della consacrazione nel Barcellona, ha conquistato numerosi titoli nazionali e internazionali tra Europa e America, come due campionati, due Supercoppe di Spagna e una Champions League con il Barcellona, una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana con l’Atletico Mineiro.

A livello individuale ha vinto un’edizione del Pallone d’oro (2005) e due del FIFA World Player of the Year (2004 e 2005), eguagliando il primato di Ronaldo che era riuscito a conquistare il riconoscimento FIFA per due stagioni consecutive; inoltre è stato nominato per una volta calciatore sudamericano dell’anno (2013). Nel marzo 2004 Pelé l’ha inserito nella FIFA 100, la lista dei più forti calciatori viventi. È stato inserito nella “squadra ideale del decennio” dal Sun nel 2009.

Video da YouTube