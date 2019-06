WASHINGTON – Vietato distrarsi con Wayne Rooney. L’ex calciatore del Manchester United e della Nazionale Inglese ha segnato il suo terzo gol da centrocampo da quando gioca nella Major League Soccer americana.

Wayne Rooney ha visto il portiere dell’Orlando City fuori dai pali ed invece di avviare un contropiede per la sua squadra ha calciato direttamente da dopo il centrocampo segnando un gol incredibile.

Questa magia di Wayne Rooney ovviamente non è passata inosservata ed il telecronista americano si è lasciato andare ad una lunghissima esultanza.

Rooney è il classico esempio di grande calciatore europeo a fine carriera che non è andato nella Major League Soccer per svernare ma per continuare a mostrare il suo talento a tutti.

Non a caso, Rooney è uno dei migliori calciatori del campionato americano con Zlatan Ibrahimovic, altro ex giocatore del Manchester United che conosciamo molto bene anche in Italia perché ha vestito le maglie di Juventus, Inter e Milan in Serie A.

Rooney è considerato uno dei più forti attaccanti della propria generazione, ha esordito nell’Everton prima di legare il suo nome al Manchester Utd, dove ha militato per tredici stagioni vincendo cinque Premier League, una FA Cup, quattro Football League Cup, sei Community Shield, una UEFA Champions League, una Coppa del mondo per club FIFA e una UEFA Europa League. È il miglior marcatore in tutte le competizioni ufficiali nella storia dei Red Devils, avendo realizzato 253 reti in 559 presenze.

Come ci ricorda Wikipedia, con la maglia della Nazionale inglese, della quale è il primatista di reti (53), ha giocato tre Mondiali (2006, 2010 e 2014) e tre Europei (2004, 2012 e 2016).

Il video da YouTube con l’incredibile gol segnato da Wayne Rooney nel corso del big match di Mls tra Dc United e Orlando City. “Roonaldo” ha segnato da dopo il centrocampo lasciando tutti a bocca aperta.