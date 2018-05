LIVERPOOL – Momo Salah ha chiuso la sua prima stagione al Liverpool con 32 gol in Premier League che gli hanno permesso di vincere il titolo di capocannoniere [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] e il premio come miglior giocatore del campionato inglese. Salah non ha vinto la Scarpa d’Oro perché Messi ha segnato due gol più di lui.

Al termine dell’ultima giornata di campionato, è stato premiato come mvp del campionato ma la scena gliel’ha rubata la figlia.

La figlia di Salah ha “invaso” il campo e ha iniziato a correre e calciare il pallone come il papà. Il pubblico ha gradito e a ogni tocco della piccola ha risposto con entusiasmo con una ovazione.

YouTube, Salah: show della figlia nel post partita