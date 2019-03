SALISBURGO – Europa League, ritorno degli ottavi di finale. Red Bull Salisburgo-Napoli 3-1 (andata 0-3), gol: Arek Milik al 14′, Dabbur 24′, Gulbrandsen al 65′ e Leitgeb 90′.

Sconfitta indolore per il Napoli sul campo del Salisburgo. La squadra allenata da Carlo Ancelotti ha ipotecato la qualificazione dopo appena 14′ con il gol di Milik. Poi i partenopei si sono deconcentrati e hanno concesso ai padroni di casa la vittoria per 3-1. Grazie a questo risultato, il Napoli ha staccato il pass per i quarti di finale di Europa League. La squadra di Carlo Ancelotti è una delle favorite per il successo finale.

Ci ha messo 14 minuti il Napoli ad ipotecare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Arek Milik ha insaccato in rete in mezza rovesciata e ha spento sul nascere le velleità di rimonta del Red Bull Salisburgo. Questo gol va ad aggiungersi ai tre segnati dal Napoli nella gara del San Paolo. Al 24′, il Salisburgo ha pareggiato i conti con il bomber Dabbur.

Dabbur ha dribblato Chiriches e ha segnato facilmente davanti a Meret. Il primo tempo è terminato sul punteggio di 1-1 con il Napoli pienamente padrone della qualificazione. Al 65′, Gulbrandsen ha portato in vantaggio il Salisburgo su assist di Ulmer. Gulbrandsen ha segnato da due passi su cross di Ulmer. Grave disattenzione della difesa del Napoli. Al 90′, il Salisburgo ha chiuso i conti con Leitgeb. Dopo non è successo più nulla ed il Napoli ha festeggiato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Szobozslai; Wolf; Minamino, Dabbur. All. Rose

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti.

