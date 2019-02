ROMA – Nuovo round della polemica tra Matteo Salvini e Gennaro Gattuso. Anche questa volta, le polemiche sono arrivate dopo una partita disputata a Roma. Contro la Lazio, Salvini aveva accusato Gattuso di non aver fatto i cambi necessari per mantenere l’1-0, la Lazio pareggerà nei minuti di recupero. Gattuso gli rispose dicendo di pensare ai tantissimi problemi del Paese invece che alle sue scelte tecniche.

Una critica simile è stata mossa a Gattuso ieri notte, dopo il pareggio tra Milan e Roma. Anche in questo caso i rossoneri non sono riusciti a mantenere il vantaggio di una rete. Salvini ha criticato Gattuso per aver tenuto troppo in campo Calhanoglu, ritenuto dal politico tra i peggiori, ma questa volta il tecnico non ha risposto alla sua provocazione e si è rifiutato di rispondere alla domanda del giornalista: “Avanti con la prossima…”.

YouTube, volano stracci tra Salvini e Gattuso dopo Roma-Milan