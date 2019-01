ROMA – “Quella sera farò altro perchè è un ossimoro che la finale della Supercoppa italiana si giochi in Arabia con i veli ed i burka. Da tifoso non la guarderò, farò altro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a proposito della partita in programma a Gedda al termine del vertice che si è tenuto a Roma sul tema della sicurezza negli stadi.

YouTube, Salvini: “Non guarderò Juventus-Milan in Arabia Saudita”



Salvini, incalzato dai cronisti presenti, ha specificato: “Non voglio boicottarla, mi limiterò a non vedere Juventus-Milan, guarderò una fiction. Giocare la Supercoppa italiana in Arabia è un ossimoro, non ce la faccio a vedere una gara tra veli e burqa”.

Salvini ha commentato anche la presa di posizione del Napoli e di Carlo Ancelotti sul razzismo negli stadi: “Inter-Napoli? Spero non si ripetano episodi simili. Non confondiamo il razzismo che va condannato con il bello del calcio che è anche rivalità di quartiere. Chiudere gli stadi o sospendere le partite è una sconfitta del calcio”.

Infine, Salvini ha commentato il mancato invito di rappresentanti delle curve al vertice odierno: “Per me è un vantaggio conoscere il tema della curva, da quando avevo 15 anni che ci vado. Ho incontrato anche alcuni delinquenti ma chi va allo stadio per spacciare o fare scommesse clandestine non è mio interlocutore. Sono convinto che la risoluzione del problema passi attraverso la responsabilizzazione dei tifosi, di quelli che hanno intenzione di collaborare”.