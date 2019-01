GENOVA – Serie A, anticipo del sabato della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio. Sampdoria-Udinese 4-0, gol: Fabio Quagliarella doppietta su rigore 32′ e 54′, Linetty 67′ su assist di Saponara e Manolo Gabbiadini 77′ su assist di Fabio Quagliarella. Capolavoro della Sampdoria. Nel giorno in cui Quagliarella eguaglia il record di gol consecutivi in Serie A di Batistuta (entrambi i calciatori hanno segnato in undici partite di seguite), i blucerchiati strapazzano l’Udinese e agganciano la Roma al quinto posto in classifica in attesa degli impegni di giallorossi, Lazio e Atalanta. Partita senza storia. Quagliarella ha segnato due gol e ha servito l’assist per la rete di Gabbiadini, al primo centro dal rientro in Italia. Completa la goleada la rete di Linetty su assist di Saponara.

Gli highlights di Sampdoria-Udinese 4-0

Poker Sampdoria con il primo gol stagionale di Manolo Gabbiadini. L’ex attaccante del Southampton ha segnato da due passi su assist di Fabio Quagliarella.

La Sampdoria chiude la partita al 67′ con Linetty. Il centrocampista ha finalizzato al meglio un’azione splendida costruita da giocate sublimi di Quagliarella e Saponara, autore dell’assist per il gol del 3-0.

Secondo rigore per la Sampdoria al 54′. Questa volta è stato assegnato per un fallo di mano di Opuku su una conclusione al volo di Murru. Dagli undici metri non ha sbagliato Quagliarella. L’attaccante della Sampdoria si è portato in vetta alla classifica marcatori della Serie A.

Sampdoria in vantaggio al 32′. Rigore assegnato per un fallo di Valon Behrami ai danni di Greg Defrel. Dagli undici metri non ha sbagliato Fabio Quagliarella. Grazie a questo gol, Quagliarella ha eguagliato il record di reti consecutive di Batistuta. L’attaccante della Sampdoria ha segnato nelle ultime undici partite disputate.

Udinese ⚽ 11 partite consecutive a segno in #SerieA: Fabio #Quagliarella eguaglia il record di Gabriel Batistuta.#SampdoriaUdinese pic.twitter.com/jerPuKwBmM — StatsCalcio (@statscalcio_it) 26 gennaio 2019

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Udinese, match delle 18 valido per 21^ giornata di Serie A:

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Ekdal, Linetty, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Udinese: Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku; Strygen Larsen, Fofana, Mandragora, Behrami, D’Alessandro; De Paul, Okaka. Allenatore: Nicola.

Sampdoria XI: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Ekdal; Saponara; Defrel, Quagliarella Udinese XI: Musso; Opoku, Ekong, Nuyntick, Larsen; Fofana, Behrami, Mandragora; D’Alessandro, De Paul; Okaka #SampdoriaUdinese — Football 24/7 (@foetball247) 26 gennaio 2019

Oggi tutti al servizio di #Quagliarella per l’11esima volta di fila in gol eguagliando #Batistuta .

