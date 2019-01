BOLOGNA – Il presidente del Bologna Joey Saputo, al termine della partita persa 4-0 con il Frosinone, è uscito dallo stadio per parlare con i tifosi. Alcuni gruppi della curva avevano infatti raggiunto l’ingresso della tribuna con l’intenzione di contestare la dirigenza, con la polizia in tenuta antisommossa. A quel punto Saputo, scortato dalla polizia, è uscito per un confronto e per raccogliere lo sfogo, civile nei toni, ma fermo nella sostanza, dei portavoce della curva. Al termine dell’incontro Saputo ha raccolto anche un applauso dai tifosi.

YouTube, Saputo incontra tifosi dopo Bologna-Frosinone

#BolognaFrosinone FINALE 0-4 Un presidente del Bologna serio andrebbe in sala stampa a dire una sola cosa: i signori Fenucci, Bigon, Di Vaio e Inzaghi sono esonerati dai loro incarichi.

Tutto il resto sono pagliacciate. — Daniele Labanti (@DLabanti) 27 gennaio 2019

Per la prima volta ho sentito un Presidente che parla chiaramente di “colpe dei calciatori” senza mezzi termini È giusto che paghi l’allenatore ma anche e soprattutto chi scende in campo Bravo #Saputo , si nota proprio che la mentalità non è quella italiana#BolognaFrosinone — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) 27 gennaio 2019