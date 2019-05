BAKU – Incredibile colpo di scena a poche ore dalla finalissima di Europa League tra il Chelsea e l’Arsenal. Dopo aver criticato aspramente Hazard in conferenza stampa, Sarri ha abbandonato l’allenamento di rifinitura dopo una lite furiosa tra David Luiz e Gonzalo Higuain. L’ex allenatore del Napoli ha gettato a terra il suo berretto e poi lo ha scaraventato via con un calcio. Il suo rapporto con i senatori dello spogliatoio del Chelsea è ai minimi storici. Il video con la sua sfuriata in fondo all’articolo.

Sarri: “Juventus? Dopo la finale di Europa League, parlerò con la società”.

Queste sono le dichiarazioni rilasciate dall’ex allenatore del Napoli, in pole per la panchina della Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Arsenal, finalissima di Europa League. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“Mi chiedete della Juventus ma io ho bisogno di parlare solo della finale e dei miei giocatori. Del mio futuro parleremo dopo” “Devo parlare con la società – ha ribadito il tecnico toscano – ora penso alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto. Abbiamo vissuto una stagione meravigliosa, ci siamo qualificati per la Champions a differenza della scorsa stagione e stiamo per giocarci una finale europea”.

Video da YouTube con la lite furibonda tra Gonzalo Higuain e David Luiz che ha fatto infuriare l’ex allenatore del Napoli. Il tecnico del Chelsea ha abbandonato l’allenamento scagliando via il suo cappellino con rabbia.