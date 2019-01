REGGIO EMILIA – Sassuolo-Cagliari 3-0, gol Manuel Locatelli, Khouma el Babacar (rigore) e Alessandro Matri. Partita valida come anticipo del sabato della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Il Sassuolo ha vinto contro il Cagliari, nel primo anticipo del sabato, e si è portato a ridosso della zona Europa League. Il Cagliari è andato ko ma occupa ancora una posizione tranquilla di classifica in chiave salvezza.

Gli highlights di Sassuolo-Cagliari 3-0

Il Sassuolo ha chiuso la partita con questo gol di Alessandro Matri su assist di Duncan. A poche ore dall’addio di Kevin Prince Boateng, ceduto al Barcellona, Matri e Babacar hanno timbrato il cartellino dando ottime risposte a De Zerbi.



Raddoppio del Sassuolo. Questa volta ha segnato Khouma el Babacar. Il centravanti del Sassuolo è stato glaciale dagli undici metri. E’ uno dei migliori rigoristi del nostro campionato.



Il gol che ha sbloccato la partita è stato segnato dal centrocampista del Sassuolo Locatelli. L’ex giocatore del Milan ha insaccato da due passi, con una conclusione potente, dopo una respinta corta del portiere avversario.



Após finalização de Berardi, Cragno dá rebote e Locatelli aparece pra conferir. Sassuolo 1 x 0 Cagliari#SassuoloCagliari pic.twitter.com/I3NJMpdS9F — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 26 gennaio 2019

Vantaggio Sassuolo! Sulla respinta di Cragno, si avventa Locatelli che insacca da due passi e segna il suo primo gol della stagione! Sassuolo 1️⃣ – 0️⃣ Cagliari#SassuoloCagliari #SerieATIM pic.twitter.com/RE9oiE0wCz — Lega Serie A (@SerieA) 26 gennaio 2019

