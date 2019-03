REGGIO EMILIA – La Sampdoria ha vinto in goleada sul campo del Sassuolo e ha tenuto acceso il sogno rappresentato dalla qualificazione alla prossima Europa League. La Sampdoria batte il Sassuolo 5-3 in uno degli anticipi della 29/a giornata di serie A giocato a Reggio Emilia. Otto gol e una festa per gli attaccanti, con Defrel e Quagliarella, 21 centri in campionato, a rompere il ghiaccio per i blucerchiati nel primo tempo.

Al 38′ la rete neroverde di Boga, ma 1′ dopo Linetty ha ristabilito le distanze. Nella ripresa, le reti di Praet e Gabbiadini da una parte e di Duncan e Babacar dall’altra. La Samp sale a quota 42 in classifica, il Sassuolo resta a 32.

fonte: Ansa.