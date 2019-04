BERGAMO – Scontri tra tifosi della Fiorentina e polizia prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia disputata a Bergamo tra Atalanta e club viola. Gli scontri sono iniziati verso le 19, quando i bus che trasportavano i tifosi della Fiorentina sono arrivati, come da programma, nei pressi del settore ospiti a loro dedicato. La polizia di Bergamo è intervenuta prontamente non appena si è accorta che alcuni tifosi della Fiorentina stavano provando a fuggire nella zona del pre-filtraggio. C’è molta tensione anche a causa dei precedenti della gara di andata, quando i tifosi dell’Atalanta furono coinvolti in scontri le forze dell’ordine.

Tornando alla partita di Bergamo, i tifosi della Fiorentina che hanno tentato la fuga hanno lanciato fumogeni e oggetti, come si può vedere nel video YouTube in fondo all’articolo, contro la polizia. I poliziotti non hanno potuto evitare lo scontro e sono ricorsi al manganello per difendersi e placare la potenziale aggressione. Per fortuna non ci sono feriti ma solamente qualche lieve contusione.

Gli scontri dopo la partita di andata disputata a Firenze e la protesta dei tifosi dell’Atalanta.

Al termine di Fiorentina-Atalanta, semifinale di andata di Coppa Italia terminata sul punteggio di 3-3, si sono verificati degli scontri tra i tifosi dell’Atalanta e la polizia. Secondo quanto riferito dalla polizia, questi scontri si sarebbero verificati alle 2 di notte nei pressi del ponte del Varlungo. Mentre i tifosi dell’Atalanta dicono di essere stati presi di petto dalla polizia toscana e per esternare la loro protesta hanno anche sfilato in un corteo mostrando uno striscione con una scritta chiara: “Ora basta!!!”, in riferimento ai controversi fatti del post partita di Firenze (qui l’approfondimento).

Il video da YouTube con gli scontri tra i tifosi della Fiorentina e la polizia di Bergamo al momento del loro arrivo nei pressi del settore ospiti dello Stadio Atleti Azzurri di Bergamo.