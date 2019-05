TORINO – Il Torino è in corsa per la qualificazione alle coppe Europee ma deve fare i conti con il caso Sirigu-Rincon. Un violento litigio tra Sirigu e Rincon ha animato oggi l’allenamento del Torino al ‘Filadelfia’. Il battibecco, con alcuni compagni impegnati a divide il portiere e il centrocampista venezuelano, è stato documentato da un video amatoriale, girato probabilmente da un tifoso dal piano alto di uno dei condomini che circondano lo stadio granata.

Sirigu-Rincon, la lite rovina l’allenamento del Torino. Video virale sui social.

Dopo la lite, Sirigu si toglie i guanti, li butta a terra e lascia il campo. In poco tempo il video è diventato virale sui social, specialmente tra i tifosi granata, ed è stato pubblicato integralmente da siti di informazione dedicati al Torino.

Il Torino deve evitare cose come queste perché è ancora in corsa per la qualificazione alle coppe europee. La matematica consente al Toro di sperare sia nella qualificazione alla prossima Champions League che nella qualificazione alla prossima Europa League (obiettivo che sembra più alla portata dei granata).

Video da YouTube con la lite tra i due calciatori del Torino, Sirigu e Rincon, nel corso dell’allenamento dei granata.