FERRARA – Gara ricca di emozioni tra le due squadre dell’Emilia Romagna Spal e Bologna. Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un gol capolavoro di Rodrigo Palacio. L’ex attaccante di Genoa e Inter, ha portato in vantaggio il Bologna con una rete da cineteca. Ha battuto il portiere avversario dalla lunga distanza con un destro imprendibile. Palacio ha fatto esplodere l’esultanza dei tifosi del Bologna presenti a Ferrara sul campo della Spal. La Spal ha iniziato il secondo tempo a spron battuto. Al 53′ Antenucci aveva segnato il gol del pareggio ma l’arbitro ha annullato per una posizione di fuorigioco di Andrea Petagna. Al 63′ la Spal ha segnato il gol dell’1-1 con Kurtic, bravissimo a realizzare di testa su assist di Lazzari.

Gli highlights di Spal-Bologna 1-1 da YouTube

