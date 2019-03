FERRARA – Anticipo del sabato del campionato italiano di calcio di Serie A, Spal-Roma 1-0, gol: Fares su assist di Cionek al 21′.

Al 4′, Vicari è stato ammonito per un brutto fallo ai danni di Patrick Schick. Il difensore della Spal ha formato una importante ripartenza. Al 19′, Schick ha calciato a rete in scivolata su assist di Bryan Cristante, il pallone è uscito di un soffio. Al 21′, la Spal è passata in vantaggio con un colpo di testa perfetto di Fares, in anticipo su Karsdorp, su cross di Cionek. Al 25′, Kurtic ha sfiorato il raddoppio con un gran destro dalla lunga distanza.

FORMAZIONI UFFICIALI

Spal (4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Missiroli, Murgia, Kurtic; Petagna, Antenucci. All. Semplici

Roma: (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Kluivert, Nzonzi, Cristante, El Shaarawy; Schick, Dzeko. All. Ranieri

Spal-Roma 1-0, gli highlights della partita