MILANO – Luciano Spalletti polemizza sul possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter al suo posto. “Se giornali così importanti stanno scrivendo che il prossimo anno non sarò più sulla panchina dell’Inter avranno i loro buoni motivi”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta così le voci sul suo possibile addio a fine campionato, con Antonio Conte pronto a sostituirlo. “In testa ho solo l’Inter, le voci non ci spostano dall’obiettivo, ovverosia tornare di nuovo in Champions League che è fondamentale”.

Spalletti: “Il futuro non interessa a nessuno. Conta solamente il presente”.

“Cosa succederà in caso di mancata conferma? Non mi interessa, non interessa nemmeno ai calciatori il mio futuro. Interessa solo l’Inter di adesso e la partita di domani, che è fondamentale”. “È normale che le altre squadre in corsa per la Champions abbiano vinto, come è normale che noi punteremo a vincere tutte le partite che restano, è difficile aumentare la pressione per chi vive all’Inter – ha proseguito -. Non importa con quanti punti, per noi è fondamentale entrare nelle prime quattro posizioni”.

“Inter-Chievo Verona sarà una grandissima occasione, ma sappiamo anche che sarà una partita difficile perché nel calcio, soprattutto se imposti male la gara, niente è facile”. “La squadra si è allenata bene, siamo determinati a raggiungere l’obiettivo Champions e siamo pronti – ha proseguito -. Serviranno tutte le qualità che abbiamo in repertorio. Il sostituto di Brozovic? Borja Valero l’ha fatto, così come Gagliardini e Vecino, ma potrebbe farlo anche Joao Mario”.

Fonte Ansa.

Il video dal canale YouTube ufficiale dell’Inter con la conferenza stampa di Luciano Spalletti prima di Inter-Chievo Verona, posticipo del lunedì del campionato italiano di calcio di Serie A.