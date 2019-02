MILANO – “Le voci sull’incontro Marotta-Conte in sede? Le cose che si scrivono sono ridicole. Quello che state dipingendo non rappresenta il suo stile di lavorare, sarebbe da dilettanti. Sa bene che queste cose non fanno il bene dell’ Inter”. Luciano Spalletti commenta così le voci su Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bologna. “La sede è in Duomo, ci sono migliaia di persone e raccontata così non è credibile. Poi Conte può andare dove gli pare, queste voci per me non cambiano nulla”.



“È un momento particolare ma non così catastrofico. Critiche esagerate? Non lo so, magari lo sapete voi. Da qui a dire che è tutto da buttare via…”. Così il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara col Bologna. “Non vedo tanta differenza tra quel che stiamo facendo e quel che avremmo dovuto fare, vedo solo differenza su come veniamo trattati – ha proseguito -. Vero, dobbiamo fare di più e migliorare ma la squadra se la sta giocando, anche con la Lazio ce la siamo giocata fino in fondo”.

YouTube, Spalletti parla di Conte prima di Inter-Bologna