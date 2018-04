BERGAMO – Luciano Spalletti ha stuzzicato Mauro Icardi al termine di Atalanta-Inter 0-0: “Il problema non è che non segna, quello è un problema vostro, il problema è che non partecipa al gioco come dovrebbe…”.

“Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove i ragazzi sono stati notevoli. Abbiamo pressato e creato, poi è chiaro che l’Inter è una squadra pericolosa negli spazi. Nella ripresa ci siamo più protetti, eravamo più stanchi e abbiamo subito di più ma credo che questo risultato sia giusto, anche se non accontenta nessuno”. Nel dopopartita di Atalanta-Inter il tecnico della squadra di casa Gian Piero Gasperini ammette che il risultato non lo soddisfa fino in fondo.

“Aver creato tre-quattro occasioni importanti contro l’Inter non è una cosa semplice – continua -. Non siamo riusciti a segnare ma va bene così. Barrow? E’ stato bravo, ha fatto un ottimo esordio: non era facile contro i centrali dell’Inter. E’ un nome che va segnalato, in Primavera ha fatto tantissimi gol e anche oggi ha dimostrato di saper vedere la porta”. Ma l’Atalanta non fa troppa fatica a trovare la rete? “Non credo – risponde Gasperini -, in questo girone di ritorno stiamo facendo meglio anche dell’andata e anche come gol fatti siamo in linea. Ci sono poi i periodi in cui bisogna creare molto per segnare e non si riesce a trovare la porta. Pareggio che rallenta la corsa per l’Europa League? Questo è un buon punto, la squadra sta bene e giocheremo le prossime gare con fiducia e convinzione. Dovremo vincere gli scontri diretti con Torino e Milan”.

Secondo il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dice che “non c’è nessun problema davanti. Abbiamo giocato in un campo difficile contro una grande squadra: fisicamente e negli scontri uno contro uno l’Atalanta è la squadra più forte del campionato. Poi ognuno fa le sue valutazioni. Nel primo tempo siamo stati ‘sporchi’ quando recuperavamo la palla e l’Atalanta è stata molto brava a crearci difficoltà. Le volte che siamo riusciti a scambiare sulla trequarti, zona in cui anche Icardi deve partecipare, siamo riusciti a creare dei pericoli. Icardi ancora a secco? Voi guardate solo se Icardi e Perisic non segnano ma abbiamo creato e siamo stati in partita fino all’ultimo in un campo difficilissimo. Mauro non ha fatto gol ma è un problema vostro, la squadra ha creato quattro palle gol pulite, poi ognuno legge i dati che vuole. Abbiamo fatto due tiri nello specchio ma se siamo andati tre volte davanti al portiere e abbiamo tirato fuori allora le statistiche non rispecchiano la realtà. Poi a voi fa comodo leggere i numeri così perché fanno notizia. Il cambio di Rafinha? L’ho visto stanco”.

Per l’Inter parla anche Joao Miranda. “Penso siano due punti persi – dice il difensore brasiliano -, perché abbiamo avuto due o tre occasioni per segnare, ma non l’abbiamo fatto. In questo momento dobbiamo vincere, non dobbiamo giocare bene, perché mancano poche partite”.

Ma nell’Inter c’è preoccupazione per la corsa a un posto in Champions League? “Tranquilli no, perché è da tre o quattro partite che non vinciamo – risponde – e una squadra come la nostra deve per forza vincere tutte le partite”. Per l’Inter è stata la terza partita di fila senza segnare: che idea si è fatto Miranda? “Credo che tutti dobbiamo fare di più”.

