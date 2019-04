MILANO – Lite furibonda tra Luciano Spalletti e Giancarlo Marocchi nel post partita di Genoa-Inter 0-4 su Sky Sport. Spalletti si era segnato al dito la seguente dichiarazione fatta da Marocchi qualche settimana fa con Icardi che era praticamente fuori rosa: “Da quando Spalletti è arrivato all’Inter, sembra che non sia mai stato in uno spogliatoio”. L’allenatore toscano ha esordito subito con una polemica: “Saluto tutti, anche Marocchi che si è scordato cosa significa stare in uno spogliatoio…”.

Pronta la risposta dell’ex calciatore della Juventus che ora è un opinionista di Sky Sport: “Ti sbagli. Io mi ricordo perfettamente. Quando avevamo un problema nello spogliatoio lo risolvevamo da soli senza farlo arrivare ai dirigenti. Quando non va così, per te, è stato faticoso risolvere questa situazione. Quindi hai detto, punto. Per andare avanti per il bene dell’Inter ma domani te lo meriti con un bicchiere di vino con una passeggiata così magari stai più tranquillo?”

Spalletti non ha abbassato i toni prima di concludere l’intervista: “Voi avete bisogno di rilassarvi. Per me è un divertimento stare qui dentro. E’ come se fossi sul divano di casa mia. Io sono calmo, tu sei abituato a vincere perché sei sempre stato nella Juventus. Io sono stato nello Spezia, nell’Entella Chiavari. Io sono abituato a lottare e a vivere queste situazioni qui. Stare all’Inter è come toccare il cielo con un dito. Inter rappresenta il mio presente ed il mio futuro.

“Io sono stato tanti anni ovunque. Persino in Russia. Le cose si affrontano, io non scappo. Io voglio restare qui a lungo per vincere con l’Inter. Cosa ne sapete di cosa è successo nel nostro spogliatoio? Voi non c’eravate. Non mi definisco un gestore di uomini ma io amo il contatto umano e con Icardi, così come con tutti gli altri calciatori, sono stato sempre chiaro e diretto perciò non vi inventate niente…”.

Il video da YouTube con un estratto della lite tra Spalletti e Marocchi nel post partita di Genoa-Inter 0-4 su Sky Sport.