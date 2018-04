ROMA – Lo Scaled Composites Model 351 (anche soprannominato “Roc”) è attualmente l’aereo più grande del mondo, composto da due fusoliere parallele lunghe ben 75 metri, 28 ruote, un’apertura alare di 117 metri, un peso pari a 250 tonnellate, è dotato di 6 motori Pratt & Whitney PW4000, quelli utilizzati per i Boeing 747-400, e necessita di una pista lunga più di 4 chilometri per decollare. Esso avrà come equipaggio 3 persone: il pilota, il copilota e un ingegnere di volo.

È stato costruito dalla Vulcan Aerospace e il 31 maggio 2017 si è visto uscire per la prima volta dallo spazioporto di Mojave, in California.

Dopo aver raggiunto la quota di crociera pari a circa 9.000 metri, potrà sganciare il/i satellite/i trasportati tra le due fusoliere parallele. Qui vi sarà un razzo multi-stadio che si farà carico della seconda fase, ovvero portare in orbita il/i satellite/i.

Tra i molteplici vantaggi nell’utilizzo di un aereo per il lancio di satelliti vi è innanzitutto che risulta immune alle condizioni meteo dato che partirà da un aeroporto e il lancio del satellite ad una quota di 10.000 metri. Inoltre, ci si aspetta un risparmio economico dato che non ci saranno costi ulteriori per i ritardi del lancio.

Come scrive La Repubblica, se i prossimi test in pista avranno esito positivo, l’aereo dovrebbe effettuare il suo primo volo quest’estate. Ci vorrà almeno un altro anno, invece, affinché l’enorme velivolo sia in grado di effetturae operazioni di lancio. E’ stato comunicato lo scorso 16 aprile, durante il 34esimo Space Symposium svoltosi a Colorado Springs.

Stratolaunch è il gioiello della compagnia aerospaziale privata guidata da Paul Allen, co-fondatore di Microsoft. Nel video, i sei motori che spingono le 227 tonnellate del velivolo, hanno fatto raggiungere allo Stratolaunch i 74,08 km/h di velocità in pista. L’obiettivo di Paul Allen è fornire, con il suo aereo, una piattaforma di lancio per razzi e satelliti che, partendo dai 10 km di quota, non correrebbero i rischi metereologici che spesso impediscono le partenze dal suolo terrestre.

