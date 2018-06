MOSCA – Ancora nessun gol tra Egitto e Uruguay ma Luis Suarez è stato protagonista di un primo tempo da incubo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il fuoriclasse del Barcellona ha fallito un gol a porta vuota, l’errore è stato talmente clamoroso, e soprattutto non da un calciatore di questa caratura, che il telecronista di Mediaset è caduto in errore e ha parlato di “Gol annullato”. Poco dopo si è scusato e ha spiegato di essere stato beffato da un effetto ottico. La partita è rimasta inchiodata sul punteggio di zero a zero.

YouTube, Suarez sbaglia gol a porta vuota. Arriva la gaffe del telecronista



One of the rarest sights in soccer…Suarez MISSING a gimme #WorldCup pic.twitter.com/IRbnHzjxiv — TSN (@TSN_Sports) 15 giugno 2018

