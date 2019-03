FLORIDA – E’ il campionato Ncaa più bello di sempre. Dopo Zion Williamson, è esploso il talento di Tacko Fall.

Tacko Fall è il centro degli UFC Knights, squadra di basket della University of Central Florida, impegnata nel campionato studentesco Ncaa. Il cestista senegalese ha un fisico fuori dal normale, è alto 2.29 cm per 122 kg di altezza. E’ praticamente immarcabile. Con questo fisico e con le sue qualità, è praticamente certo il suo approdo futuro in NBA, massima serie del basket statunitense.

Tacko Fall spopola nel campionato Ncaa, un’altra stella dopo Zion

Nel corso di questa stagione, Tacko è stato protagonista di numerose stoppate ai danni dei suoi avversari e sia in fase difensiva che in quella offensiva i rimbalzi sono praticamente tutti i suoi. Pensate che quando Fall si mette in ginocchio, è alto come molti suoi avversari. Una differenza di altezza, ma anche di massa muscolare, che fa spavento.

Il lungagnone degli degli UFC Knights, va a sommarsi a Zion Williamson, migliore giocatore di questo campionato tra i college americani. Secondo alcuni addetti ai lavori, Zion Williamson ha le qualità per ripercorrere le carriere di due tra i giocatori più forti di tutti i tempi della NBA, Michael Jordan dei Chicago Bulls e LeBron James, cestista che attualmente milita tra le fila dei Los Angeles Lakers.

