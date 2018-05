FRANCIA (PARIGI) – La favola del Les Herbiers, club di terza serie del calcio francese, non è stata a lieto fine perché la coppa l’ha vinta il Psg [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] ma il capitano del piccolo club ha potuto alzare la coppa, ricevuta dalle mani di Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese, con Thiago Silva. Un bel gesto che è stato accolto con entusiasmo sui social.

Dani Alves non salterà il Mondiale

Esami rassicuranti che hanno escluso il timore di un’operazione per Dani Alves, il laterale brasiliano del Psg che negli ultimi minuto della finale di Coppa di Francia ieri sera è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio. Secondo la stampa brasiliana ripresa dalla francese ‘L’Equipe’, gli esami strumentali effettuati oggi all’ospedale di Neuilly avrebbero escluso il rischio dell’intervento, rassicurando il giocatore e il ct del Brasile, Tite.

Come rivelato dalla brasiliana ‘Esporte Interativo’, Dani Alves avrebbe subito ‘solo’ la distensione del legamento del ginocchio destro e sarà indisponibile per circa quattro settimane. Salvo complicazioni, e se la sua convalescenza si svolgerà senza complicazioni, Dani Alves potrà rispondere alla convocazione per la Coppa del Mondo. Il Brasile esordirà il 17 giugno contro la Svizzera.