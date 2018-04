TORINO – Nel giorno dell’Anniversario della liberazione d’Italia, la Juventus, reduce dalla sconfitta interna contro i rivali per lo scudetto del Napoli, è stata contestata da un gruppo di tifosi al grido: “Tirate fuori i c…” (QUI IL VIDEO).

Confronto tra Dybala e i contestatori

Paulo Dybala è sceso dalla macchina e ha deciso di confrontarsi con i tifosi presenti. Uno di loro ha preso la voce: «Siamo qui solo per incitarvi. Noi non vogliamo perdere questo scudetto. questo è il nostro scudetto, che vale molto più degli altri. Non dobbiamo vivere sugli allori»

Dybala ha ascoltato in silenzio, ha esclamato: «No, lo sappiamo, non ci avete mai contestati», è tornato in macchina e ha preso la via di casa.

Il video con il faccia a faccia tra Dybala e i tifosi

La positività di Howedes: “Lavorare sodo per vincere”

E’ in difesa il dubbio principale di Massimiliano Allegri in vista della trasferta di sabato contro l’Inter.

Assente Chiellini, infortunatosi nei minuti iniziali della partita persa contro il Napoli, l’allenatore dei bianconeri lo sostituirà con uno tra Barzagli, Rugani oppure Howedes. Ed è proprio quest’ultimo, su Instagram, a indicare ai bianconeri la strada per tornare alla vittoria e non farsi sfuggire lo scudetto dalle mani.

“Approccio per le gare finali: lavorare sodo, stare concentrati e essere positivi”, scrive il difensore tedesco, che oggi è tornato ad allenarsi a Vinovo col resto della squadra.