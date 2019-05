BARCELLONA – I tifosi del Liverpool hanno seminato il panico per le vie del centro di Barcellona prima della semifinale di andata di Champions League. Ancora una volta, i tifosi inglesi, ben arginati in patria, danno il peggio di loro all’estero. Dopo aver reso una pattumiera la centralissima zona di plaza Real, hanno iniziato a molestare le altre persone presenti in zona. Si trattava più che altro di turisti o venditori ambulanti perché i cittadini di Barcellona, fiutando il pericolo, sono rimasti alla larga dal centro della città.

Il Liverpool condanna con fermezza il comportamento dei suoi tifosi coinvolti in questi incidenti.

Alcuni tifosi del Liverpool, visibilmente ubriachi, hanno iniziato a spingere persone all’interno della fontana di plaza Real tra risate generali e cori di scherno. Dopo l’arrivo delle forze dell’ordine catalane, i tifosi del Liverpool non hanno arretrato di un centimetro e hanno continuato ad essere protagonisti di intemperanze. Inevitabile lo scontro tra i tifosi inglesi e la polizia per ristabilire l’ordine.

Praticamente in tempo reale, il Liverpool ha pubblicato una nota stampa sul suo sito internet dove condanna con fermezza il comportamento dei suoi tifosi. “Il club di calcio di Liverpool collabora con la polizia di Merseyside e le autorità spagnole per identificare le persone coinvolte in questi incidenti. Il loro comportamento è inaccettabile perché macchia l’immagine e la reputazione della società e verrà condannato con fermezza in tutti i modi possibili”.

I video da YouTube che mostrano il comportamento inaccettabile dei tifosi del Liverpool a Barcellona. Dagli scontri con la polizia locale, al lancio di persone nella fontana in plaza Real.