TORINO – Gesto orribile durante il derby di Torino. Un tifoso bianconero ha mimato il gesto di un aereo in caduta per offendere la memoria dei caduti nella tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio del 1949, esattamente 70 anni fa. Questo tifoso è stato ripreso da un video amatoriale girato con un cellulare ma per sua sfortuna è diventato virale perché le immagini hanno fatto il giro dei social network provocando lo sdegno del popolo del web.

Tifoso mima aereo Superga durante il derby, Juventus lo ha identificato.

La Juventus ha individuato il suo tifoso, autore di questo orribile gesto, incrociando le immagini del sofisticato sistema di telecamere interne con il biglietto passato ai tornelli, più il nominativo legato al posto occupato sugli spalti dell’Allianz Stadium. La Juve ha girato il suo nominativo alle forze dell’ordine e ha deciso di bandirlo dall’Allianz Stadium a partire da lunedì prossimo.

Il gesto orribile del tifoso durante Juventus-Torino ha un precedente recente in Southampton-Cardiff dello scorso 9 febbraio. In quell’occasione, due tifosi del Southampton decisero di sfottere gli avversari mimando l’aereo caduto con a bordo il calciatore argentino Emiliano Sala. Uno sfottò di pessimo gusto, a due giorni dal ritrovamento del corpo dell’attaccante argentino.

L’aereo con a bordo Emiliano Sala è precipitato nelle acque del Canale della Manica nella notte tra il 21 e il 22 gennaio mentre cercava di raggiungere il Galles da Nantes, con un volo privato. I due tifosi del Southampton sono stati identificati immediatamente, sono stati banditi dallo stadio per tre anni e sono stati arrestati dalla polizia.

Il video da YouTube con il gesto orribile del tifoso della Juventus che ha mimato l’aereo caduto 70 anni fa durante la tragedia di Superga.