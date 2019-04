MONTEVIDEO – La partita del campionato uruguaiano tra Plaza Colonia e Penarol ha avuto un finale a sorpresa. Il Penarol ha vinto 1-0 sul campo del Plaza Colonia, al termine della partita un tifoso del Penarol con sindrome di Down si è avvicinato a Fabricio Formillano, portiere della sua squadra del cuore per chiedergli di realizzare il suo sogno. Il sogno del ragazzo era quello di segnare un gol durante una partita della sua squadra del cuore.

Tifoso con sindrome di Down segna un gol su rigore al portiere del Penarol.

A questo punto, Fabricio Formillano ha realizzato subito il suo sogno invitandolo in campo per calciare un rigore. Il tifoso lo ha battuto con un sinistro imparabile. Dopo aver segnato, il tifoso ha esultato come se fosse un calciatore professionista correndo verso la bandierina del calcio d’angolo. Un momento di gioia che porterà per sempre nel suo cuore.

Il Penarol è il club più prestigioso dell’Uruguay. Una bacheca ricca di trofei, ha vinto 52 campionati uruguaiani, 12 Liguillas, 1 Supercopa Uruguaya, 5 Coppe Libertadores, 3 Coppe Intercontinentali e 1 Supercoppa dei Campioni Intercontinentali. Il Plaza Colonia è un club della massima divisione del calcio uruguaiano che nella sua storia ha vinto solamente 1 campionato uruguaiano.

Il video da YouTube con il gol realizzato dal tifoso del Penarol affetto dalla sindrome di Down.