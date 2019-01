TORINO – Posticipo della ventunesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, Torino-Inter 1-0: gol di Armando Izzo al 34′. Il Torino ha trionfato sull’Inter e si è riportato in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League. La partita è stata decisa da una rete segnata da Armando Izzo nel primo tempo. Il difensore del Torino è stato dimenticato dalla difesa nerazzurra e ha segnato di testa, che è la sua specialità, senza problemi. Brutto ko per l’Inter che perde terreno nei confronti del Napoli, che ora è a +8 sui nerazzurri, e vede ridursi il suo vantaggio sulle inseguitrici (+5 sul Milan e +6 sulla Roma).

Inter che è apparsa disturbata dalle voci di mercato. Icardi è nervoso e da quando si parla del suo rinnovo non appare più concentrato sulle partite. Perisic è un caso bello e buono e anche Marotta ha ammesso che il calciatore ha chiesto la cessione ma partirà solamente alle condizioni dei nerazzurri.

Torino-Inter 1-0, gli highlights della partita da YouTube e Twitter

Torino in vantaggio con questo capolavoro di Armando Izzo al 34′. Il ragazzo di Scampia ha battuto Samir Handanovic con un colpo di testa che ha terminato la sua corsa sotto alla traversa. Conclusione imprendibile per l’estremo difensore dell’Inter. Esultano i tifosi del Torino.

Izzo marca de cabeça após escanteio.#TorinoInter 1-0 pic.twitter.com/iO1pTeMiAD — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) 27 gennaio 2019





La parata con lo sguardo di Handanovic non funziona nemmeno oggi #TorinoInter pic.twitter.com/VC6iEiV1fi — Francesco Littera (@fralittera) 27 gennaio 2019

Visto che le dirette rivali hanno tutte pareggiato mi pare più che giusto non approfittarne e fornire una prestazione imbarazzante come Un testicolo che esce dal costume #TorinoInter — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) 27 gennaio 2019

Qua non si tratta di una “traiettoria fortunosa” , qua si tratta di 11 statue che guardano un pallone insaccarsi a 4 all’ora #TorinoInter — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) 27 gennaio 2019

A #Kilimangiaro su Rai3 si analizza la situazione del deserto del Gobi. Trovo la trasmissione molto interessante.#TorinoInter — Fabrizio Biasin (@FBiasin) 27 gennaio 2019

Manca poco a #TorinoInter… Ecco il nostro spogliatoio 👕👟⚫️🔵 pic.twitter.com/fOISMInsNI — Inter (@Inter) 27 gennaio 2019