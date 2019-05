Madinat al-Kuwait – Il Kuwait ai piedi di Francesco Totti. Il dirigente della Roma è tornato in campo per questo torneo internazionale tra vecchie glorie del mondo del calcio e ha fatto la differenza con il suo marchio di fabbrica, il cucchiaio. Un avversario ha provato a prendere in giro il numero dieci con delle giocate da circo ma è stato Totti ad umiliarlo con un gol da urlo. Un pallonetto da fuoriclasse assoluto che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Francesco Totti idolo anche in Kuwait, la sua rete ha lasciato tutti a bocca aperta.

Dopo la rete, l’ex capitano della Roma è stato acclamato ad ogni giocata dal pubblico di casa. In Kuwait amano Totti e non appena hanno saputo che avrebbe preso parte a questa competizione, sono andati in massa ad acquistare biglietti per l’evento dell’anno.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex numero dieci ha continuato la sua carriera tra le fila della Roma nel ruolo di dirigente. Il suo risultato più alto è stato il raggiungimento della semifinale di Champions League, obiettivo che non aveva mai conseguito da calciatore. Adesso Totti dovrà gestire il dopo De Rossi da dirigente e non sarà per niente semplice perché i tifosi della Roma sono davvero inferociti con i vertici del club giallorosso.

Il video da YouTube con il gol di Francesco Totti durante il torneo in Kuwait. Un cucchiaio da applausi che ha mandato in estasi il pubblico locale.