ROMA – Francesco Totti è in Kuwait per partecipare ad un torneo di futsal con la maglia della Nazionale Italiana. Il dirigente della Roma è stato accolto in campo con l’inno di Forza Italia. L’organizzazione, poco pratica di canzoni italiane, si è sbagliata ed invece di diffondere l’Inno di Mameli, ha riprodotto le note musicali dell’inno di Forza Italia. Il video è finito il rete fino a diventare virale (video da YouTube in fondo all’articolo).

Francesco Totti: “Gap con la Juve non è facile da colmare. Niente Champions per quest’anno”.

Le dichiarazioni di Francesco Totti, a margine del torneo di futsal in Kuwait, sono riportate dal Corriere dello Sport. «Non sarà facile colmare il gap con la Juve, ma sono fiducioso che troveremo una soluzione.

Vincere? Non è facile perché soprattutto in Italia è la Juventus è la strafavorita visto che ha la possibilità di acquistare dei top player, come per esempio Ronaldo: nessuno poteva pensare che la Juve riuscisse a prenderlo e invece…ha giocatori di livello internazionale elevato perciò in Italia la differenza è quella.

Non sarà facile colmare il gap con la Juventus ma sono fiducioso che troveremo una soluzione». «Roma nuovamente in Champions League?Mi sa che bisogna aspettare un anno per vederla…» (fonte Corriere dello Sport).

Il video dal canale YouTube di La Repubblica. Francesco Totti accolto in campo, in Kuwait, con l’inno del partito politico Forza Italia.