UDINE – Campionato italiano di calcio di Serie A, Udinese-Fiorentina 1-1. Gol: Larsen (Udinese), Edimilson (Fiorentina).

Dopo un primo tempo di studio, la partita tra Udinese e Fiorentina si è aperta nella ripresa quando i padroni di casa hanno trovato il coraggio necessario per spingersi con continuità nella metà campo della Fiorentina che invece ha pagato le fatiche di coppa Italia ed è risultato meno brillante del solito. L’Udinese ha sbloccato la partita con Larsen ma la Fiorentina è riuscita a pareggiare i conti con una grande giocata di Edimilson Fernandes. Il centrocampista della Fiorentina ha battuto il portiere avversario con un destro potentissimo da fuori area di rigore. Una rasoiata imparabile.

Udinese-Fiorentina 1-1, gli highlights della partita

