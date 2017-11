UDINE – Un gruppo di circa 150 tifosi del Napoli si è compattato nell’area dei parcheggi sud dello stadio di Udine destinato agli ospiti e, anziché dirigersi verso il proprio settore, si è incamminato verso la curva Nord. Sono cominciati così gli scontri del pre-partita di Udinese-Napoli, circa un’ora prima della partita.

Contemporaneamente un gruppo di supporter friulani ha cominciato a scendere in direzione opposta dalla curva Nord verso il settore Sud. Le due tifoserie sono arrivate faccia a faccia nella zona antistante la tribuna centrale, mai entrate in contatto diretto, subito separate da un cordone di Polizia e Carabinieri schierati in tenuta anti-sommossa che hanno disperso i facinorosi con il lancio di lacrimogeni.

Alcuni tifosi, che hanno tentato di rendersi meno riconoscibili con i cappucci delle felpe, hanno impugnato delle specie di spranghe, forse aste di bandiera, e hanno lanciato dei fumogeni e qualche altro oggetto.

Tre di loro, non quattro come appariva in un primo momento, sono stati accompagnati in Questura. La loro posizione è al vaglio. Diversi altri sono già stati identificati, come il tifoso partenopeo che al termine dell’incontro ha acceso un fumogeno sugli spalti. Nessun incidente si è registrato invece al termine.

