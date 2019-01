UDINE – Anticipo del sabato della ventesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A, Udinese-Parma 1-2. Gol: Inglese (rigore), Okaka e Gervinho. Colpo grosso del Parma sul campo dell’Udinese. Grazie a questo successo, gli uomini di D’Aversa agganciano l’Atalanta all’ottavo posto in classifica. Ottimo ruolino di marcia per una neopromossa. Se Parma ride, Udine piange. I friulani al momento sarebbero salvi ma i loro punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono solamente cinque e domani scenderanno in campo le altre squadre invischiate nella bassa classifica. Il Parma è passato in vantaggio con un rigore guadagnato da Gervinho e trasformato da Inglese. L’Udinese aveva pareggiato i conti con il neo acquisto Okaka ma alla fine gli ospiti sono andati a vincere la partita con una magia di Gervinho che si è fatto tutto il campo, ha dribblato il portiere avversario, e ha insaccato in rete.

Udinese-Parma 1-2 (0-1). Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, De Paul, D’Alessandro (43’st Balic sv); Okaka (29′ st Machis sv), Lasagna (27 Perisan, 88 Nicolas, 14 Micin, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 25 Iniguez, 90 Zeegelaar, 98 Coulibaly). All.: Nicola

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola (27′ st Kucka sv), Stulac (46′ st Scozzarella sv), Barillà; Gervinho (43′ st Gazzola sv), Inglese, Biabiany (1 Frattali, 3 Dimarco, 9 Ceravolo, 13 Sierralta, 18 Gobbi, 20 Di Gaudio, 26 Siligardi, 33 Dezi, 93 Sprocati). All.: D’Aversa

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo Reti: nel pt 11′ Inglese (rig.); nel st 5′ Okaka, 23′ Gervinho Angoli: 8-2 Recupero: 2′ e 4′ Ammoniti: Opoku, Deiola, D’Alessandro per gioco falloso, Okaka per proteste Spettatori: 15 mila circa.

Il Parma è passato nuovamente in vantaggio, dopo l’iniziale 1-0, con Gervinho. L’attaccante ivoriano continua così il suo splendido periodo di forma. Gervinho è partito dalla sua metà campo, ha bruciato gli avversari in velocità, ha dribblato il portiere avversario e ha insaccato in rete a porta vuota. L’Udinese ha pareggiato i conti al 50′ con una grande giocata dell’esordiente Stefano Okaka Chuka. L’ex centravanti della Roma ha segnato di testa non lasciando scampo al portiere avversario.

Il Parma è passato in vantaggio dopo dieci minuti di gioco con Roberto Inglese. Il centravanti ha trasformato con freddezza un calcio di rigore guadagnato da Gervinho.

Gervinho tripped in the box, VAR awards a penalty!!! Roberto Inglese places it in the corner to give Parma a 1 nil lead at the Dacia Arena!! #tlnsoccer #UdineseParma #SerieA pic.twitter.com/cDzsierGjK — TLNTV (@TLNTV) 19 gennaio 2019

