MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) – Il Bayern Monaco è stato eliminato dalla Champions League a causa di una papera del suo portiere Ulreich contro il Real Madrid e per colpa di un arbitraggio scandaloso da parte del turco Cakir (qui la moviola).

Subito dopo l’eliminazione, il portiere Ulreich è apparso distrutto dal punto di vista morale e ha voluto scusarsi con i tifosi e con i compagni di squadra su Instagram: “Non riesco a esprimere la mia delusione con le parole, volevamo la finale, stavamo dando il nostro meglio ma poi è arrivato il mio grosso errore. Non riesco a trovare una spiegazione, sono desolato, mi dispiace per la mia squadra, per i tifosi…”.

I compagni di squadra sono rimasti commossi dal suo post e hanno voluto incoraggiarlo. James Rodriguez ha scritto: “Alza la testa, noi siamo una squadra”, Javi Martinez ha postato: “Ci hai salvato tantissime volte Ulle” e Jerome Boateng ha tweettato: “Avanti a testa alta, si vince e si perde tutti insieme”.