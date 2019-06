UTRECHT – Wesley Sneijder, centrocampista olandese che attualmente gioca nell’Al Gharafa in Qatar, è stato fermato a Utrecht, in Olanda, per essere salito sul tetto di un’auto, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool, per aver tirato calci al parabrezza (video da YouTube in fondo all’articolo).

Wesley Sneijder è noto agli appassionati di calcio per i suoi trascorsi con Real Madrid, Inter e Nazionale Olandese. Con la nazionale olandese si è laureato vicecampione del mondo nel 2010. Degli Orange è anche il primatista di presenze ufficiali, 134.

Come ci ricorda Wikipedia, nella sua carriera ha vinto un campionato olandese, tre Supercoppe d’Olanda, due Coppe d’Olanda, un campionato spagnolo, una Supercoppa di Spagna, un campionato italiano, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, due campionati turchi, tre Supercoppe di Turchia e tre Coppe di Turchia nonché una UEFA Champions League e una Coppa del mondo per club FIFA.

A livello personale, è stato nominato calciatore olandese dell’anno nel 2004 ed è stato inserito nella squadra ideale del Campionato europeo di calcio nel 2008; nel 2010 è stato nominato miglior centrocampista della Champions League e, nello stesso anno, è stato inserito nella Squadra d’oro de La Gazzetta dello Sport, nell’All-Star Team dei Mondiali, nel FIFPro World XI e nella Squadra dell’anno UEFA.

Come detto in precedenza, attualmente Wesley Sneijder gioca con i qatarioti dell’Al-Gharafa. In Qatar, il centrocampista olandese ha giocato complessivamente 17 partite mettendo a segno ben 11 gol (è la migliore media realizzativa della sua carriera).

In campionato, l’ex centrocampista dell’Inter viaggia quasi alla media di un gol a partita visto che ha realizzato 9 gol in 11 partite. Le altre due reti, l’olandese, le ha realizzate durante le partite della Champions League asiatica. L’ex campione dell’Inter ha avuto un impatto devastante con il calcio asiatico, i numeri parlano per lui.

Il video da YouTube con la bravata dell’ex calciatore dell’Inter del triplete Wesley Sneijder.