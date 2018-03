NEW YORK (STATI UNITI) – Il wrestling è soprattutto finzione ma i rischi sono dietro l’angolo. Gli atleti di wrestling sono dei veri e propri stuntman che rischiano grosso sul ring. Nel corso dell’incontro tra Eddie Edwards e Sami Callihan, il primo si è spaccato il bulbo oculare perché è stato colpito, in modo involontario dal secondo. In realtà la mazzata non doveva colpire il volto di Eddie Edwards, ma avrebbe dovuto colpire la sedia che, come da copione, era sistemata sul suo corpo per il colpo finale.

Da YouTube.

Da Twitter.

Some Aftermath of a baseball bat to the eye #PirateLife #Arrrrrrrrrrrrrrrrrrr pic.twitter.com/gvyZYv1YtL — Eddie Edwards (@TheEddieEdwards) 2 marzo 2018