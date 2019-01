ROMA – Dopo i gol a Sassuolo e Torino, Nicolò Zaniolo è diventato il nuovo idolo dei tifosi della Roma. Il talentuoso centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha incontrato presso il Roma Store di Via del Corso, completamente sold out, i tifosi della Roma per la firma di maglie e palloni.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.

Il video con Nicolò Zaniolo al Roma Store di via del Corso

Che golazo Zaniolo!

Ma che giocatore sta già diventando?

Mi ricordo in ordine le polemiche sull’Inter che aveva turlupinato la Roma nel darglielo, su Di Francesco che l’aveva schierato al Bernabeu, su Mancini che l’aveva convocato.

Di calcio parlano davvero tutti… pic.twitter.com/AQzn4Bhjd1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 19 gennaio 2019

Il coro per #Zaniolo fuori dal Roma Store: “Che ce frega de Ronaldo noi c’avemo Nicolò” pic.twitter.com/Pel0UX65oO — il Romanista (@ilRomanistaweb) 23 gennaio 2019