ROMA – Nicolò Zaniolo è tornato al gol dopo nove partite di digiuno tra Roma e Nazionale Italiana. Il gioiellino azzurro ha segnato il gol del momentaneo 1-1 in Roma-Fiorentina, una rete importante che ha rimesso in corsa la Roma dopo il vantaggio iniziale della Fiorentina con Pezzella. Nicolò Zaniolo ha segnato al 14′ su cross perfetto di Justin Kluivert.

Il baby campione della Roma è saltato più in alto di tutti, dall’alto del suo metro e novanta di altezza, e ha battuto il portiere della Fiorentina con un colpo di testa imparabile che ha toccato il palo e poi è terminato in rete. Come scritto in precedenza, il giovane calciatore della Roma non segnava dal 12 febbraio, quando decise la partita di Champions League contro il Porto con una doppietta rifilata ad Iker Casillas.

Dopo quel match, Zaniolo ha dovuto fare i conti con alcuni infortuni che lo hanno limitato molto. Il giovane centrocampista giallorosso è rimasto a secco contro Bologna, Frosinone, Lazio, Porto, Empoli, Spal, Finlandia, Liechtenstein e Napoli. Senza i suoi gol e le sue prestazioni da campione in erba, la Roma ha sofferto moltissimo.

Nel frattempo i giallorossi hanno esonerato Di Francesco, allenatore che lo ha lanciato nel calcio che conta, per prendere Ranieri. Quello di oggi, è il primo gol di Zaniolo durante il Ranieri bis.

