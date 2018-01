MADRID (SPAGNA) – “Non amo parlare di giocatori che non stanno con me. Detto questo, posso dire che Neymar è un gran giocatore che tutto il mondo ama”. L’investitura dell’asso argentino arriva dal tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Liga contro il Deportivo.

La domanda a ‘Zizou’ arriva dopo la ridda di voci che indicano il fuoriclasse brasiliano del Psg come il grande obiettivo delle ‘merengue’ per il mercato estivo, nonchè vero ‘pallino’ del presidente Florentino Perez. Zidane ha comunque confermato che in questa finestra non ci saranno rinforzi (“nada”) per il Real, negando dissapori sull’argomento tra lui e la dirigenza: “Tra me e il club non ci saranno mai problemi, anche perchè qui le cose si fanno insieme”.

Intanto domani per il Real ci sarà una partita nevralgica, non tanto per riportarsi sotto al Barcellona (“lontano” 19 punti in classifica), quanto per superare il momento di crisi, anche in vista dei prossimi appuntamenti clou in Champions: “La soluzione è dentro di noi, quello che si dice o che pensano gli avversari non conta – ha ripetuto – Dobbiamo dimostrare chi siamo e domani abbiamo la possibilità di farlo. Non pensiamo negativo, ma pensiamo piuttosto positivo. Non ho intenzione di mollare – risponde quando gli ricordano il distacco abissale dai blaugrana – e lotteremo partita dopo partita da qui alla fine della stagione”.