LOS ANGELES (STATI UNITI) – Gli Stati Uniti sono già ai piedi di Zlatan Ibrahimovic.

Impatto devastante con la Mls

Il 23 marzo 2018, rescisso anticipatamente il contratto con il Manchester Utd, approda ai L.A. Galaxy, club militante nella Major League Soccer.

Fa il suo esordio in campionato il 31 marzo successivo contro il Los Angeles FC nel derby di Los Angeles, subentrando al 71′ sul risultato di 1-3 e contribuendo con una doppietta alla vittoria in rimonta per 4-3.

Il 14 aprile ha deciso la partita tra Chicago Fire e Los Angeles Galaxy con un colpo di testa che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Ecco l’ultimo gol di Ibrahimovic in Chicago-Galaxy 0-1