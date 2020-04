BERGAMO – L’Atalanta in lutto per la scomparsa di Zaccaria Cometti, uno dei portieri più forti nella storia del club bergamasco.

Cometti a lungo si è alternato in porta con Pizzaballa, altra leggenda dell’Atalanta. Dopo aver terminato la carriera da calciatore, con la Coppa Italia vinta nel 1963, è rimasto in nerazzurro per 17 anni nello staff tecnico.

L’Atalanta ha ricordato Zaccaria Cometti con la seguente nota stampa diffusa sul sito internet e sui canali social della società di Bergamo.