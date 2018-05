BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Zaira Nara, sorella di Wanda Nara, ha svelato il sogno di Mauro Icardi nel corso di una intervista [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] esclusiva rilasciata a TeLeFe in Argentina.

“Mauro Icardi e Wanda Nara vorrebbero tanto andare in Africa con mio marito Jakob von Plessen, Mauro desidera davvero fare questo tour. Quindi, se non andrà al Mondiale di Russia, come premio di consolazione si concederà questo giro del continente con il cognato; io ci rimetterò perché si porta via mio marito, però va bene tutto per regalargli questo sfizio”.

Le foto di Zaira Nara, sorella di Wanda Nara