Zaniolo non ha il coronavirus, il tampone è negativo (foto Ansa)

La Roma ha tirato un sospiro di sollievo, Nicolò Zaniolo non ha il coronavirus. Il tampone ha dato esito negativo.

La Roma era in apprensione perché Zaniolo aveva frequentato diversi calciatori risultati in seguito positivi al coronavirus. Infatti il baby fenomeno della Roma era uscito con alcuni di questi calciatori nel corso della vacanza trascorsa In Sardegna nella splendida location della Costa Smeralda.

Dopo le vacanze, Zaniolo si è recato a La Spezia per festeggiare il compleanno della mamma insieme al resto della famiglia. Subito dopo, il calciatore della Roma si è sottoposto al tampone che per fortuna ha dato esito negativo.

Naturalmente sono stati sottoposti al tampone anche gli altri componenti della sua famiglia ma in tutti i casi l’esito è stato negativo.

Questa è sicuramente una bella notizia per la Roma che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con la positività di Mirante. Al momento, il portiere è l’unico calciatore giallorosso risultato positivo al coronavirus.

La Roma ha sottoposto ai tamponi di rito anche i calciatori della Primavera. Anche in questo caso, nessun baby giallorosso è risultato positivo al coronavirus.

Una bella notizia per la società giallorossa che si appresa a cominciare il primo ritiro precampionato dell’era Friedkin (fonte Il Corriere dello Sport).