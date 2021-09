Zaniolo e il gestaccio contro i tifosi della Lazio nel derby: il VIDEO girato da Anna Falchi

Brutto gesto da parte di Nicolò Zaniolo nei confronti dei tifosi della Lazio dopo il derby perso per 3-2. A riprendere il gesto di di Zaniolo, che si tocca le parti basse e poi fa il dito medio, è stata Anna Falchi, tifosissima della Lazio e in tribuna a vedere il primo derby con il ritorno del pubblico allo stadio.

Anna Falchi e il video di Zaniolo contro i tifosi della Lazio

Anna Falchi ha infatti dedicato numerose storie alla partita, mostrando il suo arrivo allo stadio e la gioia dopo la vittoria. Tra i video pubblicati però anche uno con protagonista Zaniolo: la showgirl ha ripreso l’uscita dal campo del centrocampista giallorosso indirizzato ai tifosi laziali mentre tornava negli spogliatoi. “Riprendevo il campo a fine derby… la risposta di Zaniolo ai laziali!”, dice Anna Falchi.

Sempre sui sui social poi Anna Falchi esplode di gioia: “La mia aquilotta Alyssa è tornata allo stadio con me dopo tanto tempo e, l’ultima volta eravamo insieme!!! Eccoci qui nuovamente insieme e con la vittoria del derby Lazio-Roma 3 a 2 !!!”.

Mourinho contro l’arbitro e Sarri con l’aquila sul braccio

A fine derby Mourinho ha chiamato i suoi per andare sotto la curva a salutare comunque i tifosi. Poi però ha accusato l’arbitro e la Var. Per una caduta in area di Zaniolo a contatto con Hysaj subito prima del raddoppio di Pedro, e per un fallo di Leiva a suo dire da secondo giallo. Sarri invece, felice come un bambino, è andato a festeggiare il 3-2 sotto la curva nord facendosi passare l’aquila Olimpia dall’addestratore.