Zaniolo, Ezio Greggio su Twitter: “In questo campionato giocherà per la Juve… (fonte certa)” (foto Ansa)

Ezio Greggio, via Twitter, lancia la bomba di mercato: “Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve… (fonte certa)”.

La trattativa

Cosa c’è di vero nelle parole del conduttore di Striscia? Chissà. Nessuno per ora può dire con sicurezza cosa succederà nei prossimi giorni.

L’accordo tra la Juventus e il giocatore è stato trovato da tempo, almeno questo dice radio mercato, ma resta da ultimare quello con la Roma sulla formula del trasferimento in bianconero.

La Juventus avrebbe offerto alla Roma 10 milioni per quest’anno più l’obbligo del riscatto, si parla di quaranta milioni, per la prossima stagione. Offerta che i giallorossi avrebbero fin qui rispedito al mittente.

Tutto dipenderà da De Ligt?

Zaniolo è pronto comunque a partire per il ritiro in Portogallo della rosa di Mourinho, ma comunque, volenti o nolenti, nei prossimi giorni si tornerà a parlare di lui.

L’impressione è che per smuovere le acque servirà la cessione di De Ligt da parte della Juve: i bianconeri, che hanno chiesto Molina all’Udinese, preferirebbero la soluzione Chelsea, mentre l’olandese avrebbe scelto il Bayern. In ogni caso servono 85-90 milioni, molti di quali verranno poi reinvestiti sul mercato dalla Vecchia Signora.