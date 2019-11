PALERMO – Nicolò Zaniolo ha segnato i suoi primi gol in Nazionale, una doppietta, nel corso del nove a uno rifilato all’Armenia. Zaniolo è il calciatore della Roma più giovane ad essere riuscito in una impresa simile. Il baby fenomeno c’è riuscito alla sua seconda presenza da titolare in Nazionale. Dopo la partita, Francesca Costa, mamma del calciatore della Roma, ha voluto festeggiare le gesta del figlio attraverso un post pubblicato su Instagram: “Vola amore mio”.

Nicolò Zaniolo ha segnato un gol nel primo tempo e uno nella ripresa. Nel primo tempo, ha segnato con il destro su passaggio filtrante di Immobile, nella ripresa ha battuto il portiere avversario con un sinistro micidiale su assist di Jorginho.

La sua prestazione straordinaria non è finita qui perché ha servito anche un assist per la seconda rete di Ciro Immobile. Con questa prestazione, è probabile che si sia guadagnato un posto per il prossimo campionato europeo di calcio (Euro 2020).