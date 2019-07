ROMA – Continuano le trattative di mercato tra Roma e Juventus. Dopo aver concretizzato lo scambio tra Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, i due club stanno lavorando allo scambio tra Nicolò Zaniolo e Gonzalo Higuain.

La trattativa è in corso ma non è di facile risoluzione. La Roma vuole Gonzalo Higuain, lo ha detto anche Gianluca Petrachi in sala stampa, mentre la Juve vuole Zaniolo, ricordate il famoso foglietto con gli appunti di Paratici?, adesso i due club devono raggiungere un accordo sul valore dei cartellini dei due calciatori.

Chi vale di più? Fino a qualche mese fa non c’era dubbio, Higuain! Ma adesso la situazione è cambiata radicalmente. L’ex centravanti del Napoli, che è stato pagato dalla Juventus quasi cento milioni di euro, è reduce da due esperienze negative con Milan e Chelsea e ha visto dimezzare il valore del suo cartellino.

Al contrario Zaniolo è in rampa di lancio ed il Centro Internazionale per gli Studi Sportivi (CIES) lo ha inserito nella classifica dei 100 calciatori più costosi dei 5 top campionati europei. Secondo il CIES, il valore di mercato del cartellino di Zaniolo è di 68,3 milioni di euro.

Quindi stando a queste valutazioni, al momento Zaniolo costerebbe di più di Higuain ma la Juventus non è d’accordo. L’accordo non è lontano. Probabilmente la Roma ci guadagnerà qualcosa ma non è da escludere che possa realizzarsi uno scambio alla pari tra i due calciatori.

Perché la Roma vuole Higuain? Perché vuole vendere Dzeko e sostituirlo con un centravanti di livello internazionale, e di sicura affidabilità nel nostro campionato, che abbia fame e motivazioni. Dzeko non ha più voglia di giocare a Roma ed entro fine mercato si trasferirà a Milano.

Perché la Juventus vuole Zaniolo? Perché la Juve sta svecchiando la rosa mantenendo alto il suo valore. Sono anni che i bianconeri stanno acquistando i migliori giovani del nostro campionato. Zaniolo è sicuramente tra questi.