ROMA – Zaniolo tranquillizza tutti. Il calciatore della Roma è uscito al 41′ di Italia-Spagna dell’Europeo Under 21 per infortunio. Zaniolo ha ricevuto un colpo alla testa al 31′, ha provato a rimanere in campo per altri dieci minuti ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca per un forte giramento di testa. Il baby fenomeno della Roma è uscito a scopo precauzionale.

Oggi Zaniolo ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi con il seguente post pubblicato su Instagram: “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato ora sto meglio …”testa” alla prossima partita forza azzurri🇮🇹. Il post del calciatore della Roma è arrivato dopo quello della mamma Francesca Costa che aveva già tranquillizzato tutti attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Zaniolo sta bene ed è a disposizione del ct Gigi Di Biagio per la prossima partita della Nazionale Italiana Under 21 nel campionato europeo di categoria.

Zaniolo vale già quasi 70 milioni di euro, costa di più di Chiesa.

C’è un terzetto di bomber, che farebbe gola a mezzo mondo, in testa alla classifica dei 100 calciatori più costosi stilata dal Cies. Secondo l’Osservatorio internazionale di Studi dello Sport, il giocatore più ‘caro’ della terra è Mbappé con un valore di 252 milioni. Dietro al francese del PSG ci sono Salah del Liverpool (219,6) e Sterling del City (207,8). ‘Solo’ 4/o Messi che per il Cies vale 167,4 mln, valutazione che tiene e conto di diversi indicatori di mercato ed è condizionata da un parametro fondamentale: l’età del giocatore.

Ecco perchè l’altro ‘mostro’ Cristiano Ronaldo, si trova appena in 20/a posizione con un valore di 118,1 milioni. Nella top 100, che prende in esame i 5 maggiori campionati europei, c’è spazio anche per Dybala 23/o, Piatek 44/o, Bentanacur 46/o, Skriniar 64/o, Cancelo 66/o, Zielinski 68/o, Ruiz 89/o, Milik 96/o, Icardi 99/o e solo per 4 italiani: Insigne 53/o con un valore di mercato di 75,1 mln, Zaniolo 74/o (68,3 mln), Chiesa 92/o (63 mln), Donnarumma, 100/o (61 mln) (fonte Ansa).