ROMA – Show di Nicolò Zaniolo nel corso di una diretta su Instagram con l’amico Gaspare Galasso.

L’ultima moda dei calciatori è quella di giocare online a Fifa o ad altri videogiochi sul calcio.

Mentre ci sono le partite, i giocatori chattano tra loro e con i fan che nel frattempo postano commenti.

Durante questa diretta, l’amico di Zaniolo lo ha sfottuto cantando sulle note dell’inno della Lazio.

Pronta la replica del baby fenomeno della Roma:

“Che ‘canzonaccia’! Guarda che porta sfiga, ti fa prendere quattro gol in venti minuti!”.

Lo sfottò non ha sortito gli effetti sperati perché la partita è stata vinta effettivamente da Zaniolo.

Anzi, l’amico è stato punito con la seguente punizione, ovviamente in diretta social…

Galasso ha dovuto gattonare per tutta la stanza tra le risate generali dei fan del calciatore della Roma.

Zaniolo non è nuovo a queste partite online, anzi in passato ha avuto anche dei guai…

“Per me la Nazionale è molto importante. Cosa successe con l’Under 21? Di Biagio fece benissimo a punire me e Kean, ora vi spiego perché.

Erano due o tre giorni che arrivavamo in ritardo al campo. Io e Kean ci mettevamo a giocare alla playstation senza guardare l’orologio…

Di Biagio ha fatto bene a sanzionarci, ho imparato molto da quella lezione. Ho capito che non mi devo comportare più così. Il ct diede il giusto segnale al resto del gruppo“.