ROMA – Show di Nicolò Zaniolo su Instagram. Il calciatore della Roma e della Nazionale Italiana non dimentica le sue origini visto che è stato il più veloce a rispondere al quiz social della Virtus Entella su di lui.

La domanda era la seguente, “contro quale squadra ha esordito Zaniolo?”. La risposta esatta è “Benevento”. Proprio Zaniolo è stato il calciatore più veloce a rispondere a questo quiz.

Ad annunciarlo è la stessa società di Chiavari attraverso questo post pubblicato su Instagram:

“Quiz nelle storie: vince #Zaniolo! Grande Nico, sempre uno di noi⁣

⁣

Ogni giorno nelle storie di Instagram, l’Entella propone il quiz del giorno a risposta multipla sulla storia del Club, un modo immediato per mettere alla prova i nostri tifosi. ⁣

⁣

Tanti gli argomenti toccati, dal debutto di Mazzitelli con la maglia biancoceleste, al primo gol della storia in serie B, passando per l’esordio di Nicolò Zaniolo con l’Entella.

E ieri, incredibile ma vero, e’ stato proprio il talento della Roma il più veloce di tutti nel rispondere (come si vede nella foto), indicando nel Benevento la squadra contro cui ha messo piede nel calcio che conta.

Sempre vicino ai colori biancocelesti, Nicolò ha bruciato sul tempo i tanti tifosi che subito dopo lo hanno applaudito ed elogiato per la simpatia e l’affetto che continua a nutrire verso i nostri colori. Grande Nico, sempre top anche chiuso in casa!⁣

⁣

⚪️🔵 #Entella #ForzaEntella #zaniolo⁣”.

⁣⁣

⁣⁣